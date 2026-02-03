Представлена складная Bluetooth-мышь с ускоренным колесом прокрутки

Японский производитель SANWA выпустил новую Bluetooth-мышь, которая сочетает в себе портативность и функциональность для эффективной обработки больших данных. Устройство с номером модели 400-MABS233 отличается складной конструкцией, позволяющей менять длину с 7,05 см до 11,1 см для удобного хвата, а также оснащено программно-ускоренным колесом прокрутки с пятью настраиваемыми скоростями, способным обрабатывать от сотен до тысяч строк за одно движение. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Sanwa

Мышь оборудована синим светодиодным сенсором с разрешением 4000 DPI, поддерживает Bluetooth 5.2 и обеспечивает до 78 часов автономной работы, что гарантирует стабильное и точное управление в различных рабочих условиях. Её компактный дизайн и высокоскоростная прокрутка делают её особенно полезной для пользователей, регулярно работающих с текстами, таблицами и объёмными документами.

Цена устройства установлена на уровне 4280 иен, что примерно равно 191,9 юаня по текущему обменному курсу, позиционируя её как доступное решение для тех, кто ценит мобильность и производительность в повседневных задачах.