Россия оказалась одной из главных целей хакеров

Россия вошла в пятерку стран, наиболее подверженных DDoS-атакам по итогам 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании StormWall, составившей статистику на основе данных своих клиентов.

Лидером по количеству атак стал Китай с долей 16,2% от общего числа инцидентов. Далее следуют США с 14,8% и Индия с 12,6%. Великобритания заняла четвертое место с показателем 10,2%, что эксперты связывают с геополитической обстановкой и активным участием страны в международных конфликтах.

Россия заняла пятое место с долей 8,1% от общего числа атак. Годом ранее страна находилась на восьмой позиции с показателем 7,3%, таким образом за год она поднялась в рейтинге на три позиции. Большинство атак в 2025 году было направлено на получение коммерческой выгоды и составило 62% всех инцидентов, тогда как доля политически мотивированных атак составила 38%.

Шестое место заняла Германия с показателем 7,3%, за ней следуют Саудовская Аравия с 6,8%, ОАЭ с 6,4% и Франция с 5,3%. Далее расположились Япония с 4,8%, Сингапур с 3,1% и Гонконг с 2,6%. На остальные страны пришлось 1,8% всех зарегистрированных DDoS-атак в мире.