Оценены шансы Гренландии освободиться от льда

Климат меняется, и Гренландия может стать пригодной для жизни и бизнеса. Но оттаивать она будет долго, несмотря на волны жары. По прогнозам, ледяной щит отступает примерно на километр в год, но даже к концу XXI века львиная доля острова останется ледяной пустыней, пишет kp.ru со ссылкой на Марию Ананичеву, кандидата географических наук, гляциолога, старшего научного сотрудника Института географии РАН.

Поселения викингов в Гренландии исчезли из-за суровых зим и неспособности адаптироваться к северным условиям. В то же время местное население, инуиты, не покинуло остров.

Если человечество продолжит использовать углеводороды, через три тысячи лет Гренландия освободится от льда, и уровень океана поднимется на 7–8 метров. Однако климатические условия станут похожими на мурманские, и пальмы на острове не вырастут, считает эксперт.

В России таяние вечной мерзлоты приводит к выделению метана и ускорению глобального потепления, указывает специалист. По ее словам, это создает новые трудности для строительства и добычи ресурсов на шельфе, но также позволяет использовать Северный морской путь.

Чтобы извлечь выгоду из потепления, необходимо тщательно оценить возможные последствия и научиться справляться с негативными изменениями. Население Гренландии насчитывает 56,5 тысяч человек, а летом температура на побережье может достигать +10 градусов, говорится в материале.