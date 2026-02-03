$77.0291.25

Оценены шансы Гренландии освободиться от льда

Лера Букина

Климат меняется, и Гренландия может стать пригодной для жизни и бизнеса. Но оттаивать она будет долго, несмотря на волны жары. По прогнозам, ледяной щит отступает примерно на километр в год, но даже к концу XXI века львиная доля острова останется ледяной пустыней, пишет kp.ru со ссылкой на Марию Ананичеву, кандидата географических наук, гляциолога, старшего научного сотрудника Института географии РАН.

Оценены шансы Гренландии освободиться от льда
© РИА Новости

Поселения викингов в Гренландии исчезли из-за суровых зим и неспособности адаптироваться к северным условиям. В то же время местное население, инуиты, не покинуло остров.

Если человечество продолжит использовать углеводороды, через три тысячи лет Гренландия освободится от льда, и уровень океана поднимется на 7–8 метров. Однако климатические условия станут похожими на мурманские, и пальмы на острове не вырастут, считает эксперт.

В России таяние вечной мерзлоты приводит к выделению метана и ускорению глобального потепления, указывает специалист. По ее словам, это создает новые трудности для строительства и добычи ресурсов на шельфе, но также позволяет использовать Северный морской путь.

Чтобы извлечь выгоду из потепления, необходимо тщательно оценить возможные последствия и научиться справляться с негативными изменениями. Население Гренландии насчитывает 56,5 тысяч человек, а летом температура на побережье может достигать +10 градусов, говорится в материале.