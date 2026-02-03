Оптика "Ростеха" поможет изучать космические объекты. Как рассказали в госкорпорации, комплекс с оптикой холдинга "Швабе" успешно прошел испытания в Алтайском опытно-лазерном центре имени Титова. Специально для большого телескопа инженеры "Ростеха" изготовили главное зеркало диаметром 3,12 метра и массой около 3 тонн, а также дополнительную зеркальную оптику. Изделия позволяют изучать космические объекты на расстоянии до 3,5 тысячи километров.

© Ростех/ Telegram

По словам специалистов, передовое оборудование для космических исследований и контроля околоземного пространства создают всего несколько стран в мире. Холдинг "Швабе" уже является поставщиком решений для Национального гелиогеофизического комплекса РАН.

"Сегодня мы успешно завершили испытания оптического комплекса для Алтайского опытно-лазерного центра имени Титова Госкорпорации "Роскосмос". Разработки такого уровня подтверждают высокий потенциал нашей оптической промышленности и способность самостоятельно обеспечить технологический суверенитет в этой сфере", - сообщили в "Ростехе".

Запуск телескопа в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года.

Надо сказать, что проблема космического мусора год от года становится все более "горячей". По разным оценкам, в настоящее время на орбитах Земли находится космический мусор общей массой более семи тысяч тонн. Это вес груженого железнодорожного состава из более чем 70 вагонов!

Сегодня на околоземных орбитах находится свыше 1 млн космических объектов размером от одного сантиметра. А к 2030 году их число увеличится как минимум в полтора раза. Это создает реальную опасность гарантированному доступу в космос, включая выведение и нормальное функционирование космических аппаратов на орбите. И, как выясняется, не только.