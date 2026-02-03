OpenaAI недовольна новыми чипами NVIDIA
Компания OpenAI начала изучать альтернативы чипам производства Nvidia для задач искусственного интеллекта. Как сообщает Reuters со ссылкой на восемь осведомленных источников, разработчик ChatGPT пересматривает свою стратегию в области аппаратного обеспечения, будучи недовольным некоторыми последними решениями Nvidia.
Основной причиной является растущая важность специализированных микросхем, отвечающих за вывод ИИ — этап, на котором обученная модель генерирует ответ на запрос пользователя. По данным источников, этот сегмент становится новым полем конкурентной борьбы на рынке чипов.
Хотя Nvidia сохраняет доминирующие позиции в сегменте обучения крупных ИИ-моделей, поиск альтернатив со стороны такого ключевого игрока, как OpenAI, рассматривается как серьезный вызов ее монополии.
На фоне этого продолжаются сложные переговоры об инвестициях. Ранее глава Nvidia Дженсен Хуанг заявлял о намерении компании участвовать в финансировании OpenAI, однако конкретные суммы не назывались. По данным The Wall Street Journal, обсуждения возможных вложений в размере до $100 млрд были приостановлены в конце января из-за сомнений внутри Nvidia относительно условий потенциальной сделки.
Ранее руководитель компании Anthropic и бывший сотрудник ее конкурента OpenAI Дарио Амодей заявил, что человечеству следует без промедления «проснуться» и осознать потенциально катастрофические риски, связанные с развитием мощных систем искусственного интеллекта.