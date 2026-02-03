Apple добилась рекордной доли рынка смартфонов в Индии

Американская компания Apple заполучила в 2025 году рекордную долю рынка смартфонов в Индии - 28%. Об этом сообщило агентство Reuters.

© ТАСС

В 2024 году доля Apple на индийском рынке составляла 23%.

По объему поставок в Индию - второй по размерам в мире рынок смартфонов - в 2025 году лидировали дорогие модели серии iPhone 16, что стимулировало общий быстрый рост рыночной стоимости продукции Apple, несмотря на умеренное увеличение продаж. Этому также способствовали программы компании по расширению каналов сбыта и финансирования производства на ее индийских предприятиях, а также предложения по обмену старых устройств на новые.

Apple расширила выпуск iPhone на своих предприятиях в Индии, игнорируя требование президента США Дональда Трампа ограничить производство и продажи продукции в республике. В прошлом году компания инвестировала $2,5 млрд в увеличение объема производства в Индии с 40 млн до 60 млн устройств в год.

В 2025 году рынок смартфонов в Индии вырос на 1% в годовом исчислении по объему и на 8% по стоимости. Продажи смартфонов премиум-сегмента, цена на которые превышает 30 тыс. рупий ($334,4), выросли на 11%. Две трети покупок дорогих устройств были совершены индийцами в рассрочку.

В сегменте продаж в Индии складных смартфонов в прошлом году лидировал южнокорейский гигант Samsung с долей объема 88%. Аналогичный показатель американской Мotorola составил 54% в годовом исчислении.