Раскрыто влияние открытых аномалий в мантии на магнитное поле Земли

Международный коллектив геофизиков открыл свидетельства того, что гигантские аномалии в структуре мантии, обнаруженные учеными под Африкой и Тихим океаном, оказывают существенное влияние на структуру и силу магнитного поля Земли на протяжении как минимум последних 265 млн лет.

Об этом сообщила пресс-служба Ливерпульского университета.

"Считалось, что магнитное поле планеты в усредненной форме ведет себя как идеальный магнит, однако мы показали, что это на самом деле не совсем так, и показали, что на границе между мантией и ядром существуют зоны с очень разными температурами. В результате этого, жидкая материя ядра под "горячими" участками мантии не будет участвовать в работе геомагнитного динамо", - пояснил профессор Ливерпульского университета Энди Биггин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают геофизики, долгое время ученые считали, что мантия является почти однородной по своей структуре, однако в 2016 году сейсмологи обнаружили свидетельства существования в нижней ее части двух гигантских структур, так называемых LLSVP-зон, сопоставимых по размерам с континентами. История появления этих аномалий, расположенных под Африкой и Тихим океаном, вызывает огромный интерес у научного сообщества.

Геофизики заинтересовались тем, как эти аномалии в мантии могут влиять на поведение расплавленной материи ядра, контактирующей с этими гигантскими структурами. Для этого ученые реконструировали то, как менялись свойства магнитного поля Земли в разных регионах планеты, опираясь на компьютерные расчеты и замеры "остаточной" намагниченности древних горных пород, сформировавшихся в последние 23 млн лет.

Эти расчеты и замеры неожиданно показали, что колебания в силе и направленности магнитного поля, которые возникали в отдельных регионах планеты в последние 265 млн лет, можно объяснить только в том случае, если LLSVP-зоны заметным образом замедляют циркуляцию жидкой материи в соседних сними участках ядра Земли на протяжении многих сотен миллионов лет.

По словам исследователей, эти локальные замедления в скорости движения материи ядра Земли оказывают долгосрочное влияние не только на колебания магнитного поля планеты, но и на другие процессы в ее недрах, в том числе связанные с формированием и распадом континентом, а также климатом планеты. Последующее изучение палеомагнитных данных поможет уточнить то, как именно LLSVP-зоны влияли на эволюцию облика планеты и ее климат, подытожили ученые.

О структуре недр Земли

Недра Земли состоят из нескольких слоев - твердой земной коры, полужидкой мантии и расплавленного металлического ядра. Кора разделена на несколько огромных фрагментов - тектонических плит, которые медленно "плавают" по поверхности мантии и сталкиваются друг с другом, погружаясь в глубинные слои Земли. Эти процессы приводят к рождению и исчезновению континентов, горных гряд и других крупных неровностей рельефа.