Земля оказалась на линии атаки

С сегодняшнего дня и до 6 февраля активная область на Солнце, породившая серию мощнейших вспышек, находится почти точно напротив Земли. Это означает, что наша планета находится в зоне прямого удара, и любая крупная вспышка может вызвать почти фронтальное столкновение выброса плазмы с магнитосферой, сообщает ixbt.com.

По статистике, такие прямые геоэффективные события крайне редки — лишь около 10% мощных солнечных штормов приходятся точно на Землю. В прошлом году их было зафиксировано только два, в текущем — одно уже произошло 20-21 января.

Активная область 4366 за последние сутки увеличилась на 50% и установила новый рекорд по числу сильных вспышек класса M и X за день — 19 событий. Это второй показатель за последнее десятилетие. Ученые подчеркивают, что предсказать новую мощную вспышку невозможно — это типичные «черные лебеди», а внутренний энергетический потенциал этого солнечного центра все еще высок.

На Солнце произошло пять сильных вспышек

Напомним, что ночь на 2 февраля стала рекордной по солнечной активности: в этой же области были зафиксированы сразу три вспышки высшего класса X, включая одну из самых мощных в текущем цикле — X8.1.