Как правильно форматировать жесткие диски

Надумали продавать свой жесткий диск, или просто хотите отдать старый знакомому? Обязательно отформатируйте его, чтобы ваши файлы нельзя было извлечь. Портал howtogeek.com рассказал, как это сделать и почему это важно.

Многие люди, особенно не очень опытные пользователи ПК, просто нажимают «быстрое форматирование» и пакуют диск как ни в чем не бывало. Но так делать нельзя. После быстрого форматирования диск может выглядеть пустым и работать так, словно он пустой, но по факту это все равно что вырвать страницу с оглавлением из книги, оставив прочие страницы нетронутыми.

В файловой системе данные контролируются через мастер-директорию, которая указывает на физическое расположение файлов на устройстве. При удалении файла или быстром форматировании компьютер, на самом деле, не удаляет магнитные или электронные данные с секторов диска. Он просто убирает указание на этот файл в мастер-директории, тем самым обозначая место, где он находится, как свободное. Диск отображается пустым, потому что он просто перезапишет секторы, где находится этот файл.

Из-за того, что бинарная информация сохраняется на блюдцах или чипах памяти до тех пор, пока ее не перезапишут, на практике «удаленные» файлы до смешного легко восстановить. Мощные программы по восстановлению данных не зависят от списка файлов; они сканируют физический диск сектор за сектором в поисках известных названий и паттернов.

Другими словами, диск, который вы только что отформатировали, можно проверить одним из множества бесплатных инструментов — и получить всю вашу информацию, будь то фото, важные документы или пароли. Потому что данные обитают в своего рода цифровом чистилище; их не видит операционная система, но видят специализированные программы, за которыми даже не нужно обращаться в сервисный центр.

При этом стоит отметить, что на механических жестких дисках и твердотельных накопителях (SSD) сохранение данных проходит немного иначе. На старых механических дисках магнитные останки файлов могут остаться даже после простого удаления. Поэтому современной операционной системе не стоит доверять в вопросах полной очистки дисков.

Для того, чтобы по-настоящему отформатировать диск, нужно воспользоваться чем-то большим, чем инструментами файловой системы — необходимы методы уничтожения данных, которые делают предыдущую информацию недоступной. Обычно для этого используются специализированные программы, которые перезаписывают абсолютно все секторы на диске мусорными данными

Однако SSD — особый случай. Поскольку твердотельные накопители используют алгоритмы снижения изнашивания, чтобы равномерно распределять данные по секторам памяти, традиционные инструменты для перезаписи не могут гарантировать, что каждый физический сектор будет очищен. Поэтому SSD бессмысленно пытаться отформатировать инструментами, созданными для HDD — это лишь сократит срок службы накопителя. Для таких задач нужно воспользоваться программами от производителя — большинство крупных производителей SSD предоставляют проприетарные утилиты, которые могут безопасно и надежно отформатировать твердотельный накопитель.

Альтернативный вариант — форматирование через BIOS/UEFI. Многие современные компьютеры предлагают встроенные инструменты для очистки информации, которые могут провести процедуру даже без запуска операционной системы.