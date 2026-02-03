Для iPhone выпустят большой внешний телеобъектив

Компания PGYTech представила модульный комплект RetroVa Vintage Imaging Kit с внешним телеобъективом для смартфонов Apple. Устройство позиционируется как решение, позволяющее приблизить возможности iPhone к полноценной камере. Проект запущен на платформе Kickstarter и уже значительно превысил заявленную цель финансирования.

© RetroVa

Основным элементом набора стал телеконвертер с 2,35-кратным оптическим увеличением. В сочетании с оптическим зумом камер современных моделей iPhone он позволяет получать эквивалент фокусного расстояния до 282 мм, а через фирменное приложение доступны пресеты вплоть до 960 мм.

В комплект входит рукоятка с физической кнопкой спуска, колесом управления зумом, дополнительной клавишей, креплением под штатив и слотом microSD для записи видео напрямую на карту памяти. Для работы с объективом требуется приложение PGYTech с ручными настройками, фильтрами и возможностью добавления пользовательских водяных знаков.

Стоимость полного набора с объективом, чехлом и аксессуарами составляет $184, версия без внешней оптики оценена в $72.

На момент публикации новости кампания собрала более $50 тыс. при цели $10 тыс., при этом до ее завершения остается около месяца.