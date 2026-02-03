Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду

Конструкция надувного тюбинга, в народе прозванного «ватрушкой», далеко не так безопасна, как кажется на первый взгляд, так как у него «полностью отсутствует управление». Как избежать проблем при катании, рассказал NakedScience кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА Олег Рубан.

По его словам, тюбинг представляет собой гладкий, круглый и симметричный снаряд, у которого при движении по снегу или льду минимальное трение с поверхностью, что позволяет ему при ряде условий развивать скорость, сопоставимую со спортивными санями.

«При этом практически отсутствуют механизмы управления и торможения, поэтому маневрирование на тюбинге существенно затруднено и не интуитивно понятно», — подчеркнул физик.

Главным мифом физик назвал то, что мягкие стенки тюбинга способны обеспечить безопасность, так как из-за особенностей посадки и расположения центра тяжести увеличивается вероятность опрокидывания на неровной горке. Также симметричная форма тюбинга не позволяет четко выбрать направление и придерживаться его.

Катающийся может начать спуск лицом вперед, а через секунду, беспомощно вращаясь, уже не видеть, куда именно он мчится — навстречу дереву, другому человеку или обрыву без возможности на это повлиять, констатировал эксперт.

«Все эти особенности: быстрое ускорение, низкая управляемость и повышенная нестабильность — делают катание на тюбингах опасным зимним развлечением», — резюмировал он.

Доцент кафедры физики РТУ МИРЭА Олег Рубан назвал самым главным фактором обеспечения безопасного катания на тюбингах — выбор специальной трассы, где нет деревьев, камней, ям и людей. Также он отметил, что необходимо контролировать скорость и кататься на «ватрушке» в специальном шлеме, который является часть горнолыжной экипировки.

При этом критически важно проверять исправность самого тюбинга перед каждым выездом и соблюдать дистанцию и очереди при спуске, так как остановиться или увернуться практически невозможно, заявил кандидат технических наук.

Ранее стало известно, что в результате аварии с участием «ватрушки» погибла одна девушка и серьезно пострадала вторая. Подруги в возрасте 17 и 20 лет катались на тюбинге, прикрепленном к автомобилю Honda. СМИ писали, что тюбинг вылетел на встречную полосу и попал под ехавшую по ней Toyota Camry.