Apple выпустила серию апдейтов для поддержки старых гаджетов

Apple выпустила обновления для устаревших версий своих операционных систем, направленные на продление работоспособности ключевых сервисов и устранение выявленной ошибки. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

© Apple

Обновления стали доступны для старых моделей iPhone, iPad, Mac и Apple Watch: компания выпустила iOS 16.7.14, iPadOS 16.7.14, macOS Big Sur 11.7.11, а также отдельное обновление безопасности 2026-001 для macOS Catalina. Владельцам Apple Watch доступны обновления watchOS 10.6.2, watchOS 9.6.4 и watchOS 6.3.1.

Релиз iOS 16.7.14 стал продолжением версии 16.7.13, которую Apple выпустила неделей ранее, но была вынуждена отозвать из-за проблем с мобильной связью у пользователей в Австралии. Свежее обновление устраняет выявленный сбой.

В то же время выход апдейтов для macOS Big Sur и нескольких поколений watchOS оказался менее ожидаемым. По данным 9to5Mac, их основная задача — продление действия сертификатов, необходимых для корректной работы сервисов iMessage, FaceTime и механизма активации устройств. Без этих обновлений указанные функции на старых устройствах могли перестать работать после января 2027 года.