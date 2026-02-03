Циклу мегаземлетрясений на Камчатке нашли объяснение

Ученые из Университета Цукубы в Японии установили, почему мегаземлетрясения у берегов Камчатки повторились с необычно коротким промежутком времени — всего 73 года. Команда проанализировала процессы, произошедшие в 2025 году, и заключила, что землетрясение «проявило сложное поведение, которое невозможно объяснить с помощью обычных моделей сейсмического цикла».

Напомним, в июле 2025 года у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Почти в том же регионе случилось землетрясение магнитудой 9,0 в 1952 году. Период времени между ними составил 73 года, что необычно мало для таких мощных событий.

Авторы новой научной работы изучили землетрясение 2025 года с помощью метода PDTI (Potency Density Tensor Inversion). Он используется для анализа сейсмических процессов, к которым сложно применить стандартную модель.

Анализ показал, что смещение разлома на обширной территории достигло 9 — 12 метров, что значительно превысило дефицит смещения в 6 метров, накопленный с момента события 1952 года. Во время главного толчка произошло динамическое превышение, приведшее к локальному изменению напряжения сдвига.

Ученые пришли к выводу, что изменения в процессах разрушения и высвобождения напряжений могут привести к существенным остаточным деформациям после сильных землетрясений. Это нарушает стандартные интервалы повторения сейсмических событий. Они также указали, что остаточная деформация, оставшаяся после землетрясения 1952 года, а также более поздние деформации были в значительной степени устранены во время землетрясения 2025 года.

Исследование показало, что землетрясения с мегаколебаниями могут происходить по сложному непериодическому графику. Их поведение нельзя объяснить посредством стандартных моделей сейсмического цикла. Эти данные важны для прогноза будущих сейсмических событий, сообщает Seismica.

