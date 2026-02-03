Пробный запуск миссии Artemis II к Луне отложен

NASA объявило о переносе пробного запуска миссии Artemis II на март после обнаружения утечки топлива при заправке ракеты, передает РИА Новости.

Начало обратного отсчета было запланировано на 05:00 мск 3 февраля.

«Чтобы дать командам возможность проанализировать данные и провести вторую генеральную репетицию, NASA выбрало март в качестве наиболее раннего срока для проведения летных испытаний», — говорится в заявлении агентства.

Согласно опубликованному расписанию, подходящие для пробного полета условия будут наблюдаться, по предварительным данным, с 6 по 8 марта, а также 9 и 11 марта.

Утечка жидкого водорода в хвостовой части ракеты, на которой астронавты в рамках миссии совершат облет Луны, была обнаружена при попытке заправить ракету.