Активная область на Солнце обновила рекорд по числу сильных вспышек

Активная область на Солнце за сутки увеличила свою площадь на 50% и обновила рекорд по числу сильных вспышек.

Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Накануне активная область [4366] за сутки увеличила свою площадь на 50% и обновила рекорд по числу сильных вспышек (M + X) за сутки. По московскому времени таких событий было 18, а по всемирному даже 19. И в том и в другом случае это второе место за десятилетие. На первом, по-прежнему, находится 29 декабря 2024 года (23 события)", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.