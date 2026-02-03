Опубликован топ-10 мощных смартфонов начала 2026 года

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали январский рейтинг самых производительных китайских смартфонов.

© Red Magic

Абсолютным лидером стал Red Magic 11 Pro+ с результатом 4 104 271 балл. Смартфон получил комбинированную систему охлаждения из вентилятора и системы жидкостного охлаждения, что позволило раскрыть потенциал чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 на предельных частотах.

Второе место занял Vivo X300 Pro (4,09 млн) с чипом MediaTek Dimensity 9500. Третью строчку рейтинга занял Realme GT8 Pro (4,07 млн), оснащенный Snapdragon 8 Elite Gen 5.

За ними следуют iQOO 15 (3,94 млн), Honor Magic 8 Pro (3,93 млн) и Honor Win (3,93 млн), оснащенные флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5.

С седьмого по десятое места расположились Honor Magic 8 (3,91 млн), OnePlus 15 (3,87 млн), Redmi K90 Pro Max (3,83 млн) и Vivo X300 (3,73 млн) — за производительность всех, кроме Vivo, отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5. Замыкающая модель оснащается MediaTek Dimensity 9500.

Отмечается, что в рейтинг вошли смартфоны, представленные на китайском рынке, однако часть из них предлагаются за пределами КНР, в том числе в России.