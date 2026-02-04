Россияне нашли рабочую альтернативу WhatsApp* и Telegram

Американский imo по итогам декабря 2025 года вошел в пятерку самых популярных мессенджеров в России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Mediascope.

Мессенджер imo занял пятое место, сместив с этой позиции Viber. Сервис управляется американской компанией Pagebites, входящей в Singularity IM. Лидером рынка в России остается WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с месячной аудиторией 94,5 млн человек, за ним следует Telegram (93,6 млн), далее — Max (70 млн) и «VK Мессенджер» (15,7 млн).

За год российская аудитория imo увеличилась в 23 раза — до 9,82 млн пользователей. Резкий рост интереса к imo эксперты связывают с ограничением аудио- и видеозвонков в других мессенджерах. При этом эксперты не исключают, что в будущем аналогичные меры могут быть применены и к самому сервису. Для сравнения, в декабре 2024 года аудитория imo в России составляла 417,4 тыс. пользователей, а к июлю 2025 года сократилась до 333,8 тыс.

К началу 2025 года в России уже были заблокированы Signal, Discord и Viber, а в августе Роскомнадзор ограничил голосовую и видеосвязь в WhatsApp и Telegram. На этом фоне заметно вырос интерес к альтернативным и отечественным сервисам, включая Max.

В 2017 году imo был включен в реестр запрещенных ресурсов за несоблюдение требований законодательства, однако спустя два месяца его исключили после предоставления данных для реестра организаторов распространения информации (ОРИ). В мае 2025 года Pagebites была оштрафована на 800 тыс. руб. за неисполнение обязанностей ОРИ.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена