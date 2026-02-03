Дания возобновила набор в элитную Хакерскую академию

Служба военной разведки Дании (FE) объявила о начале отбора кандидатов в свою Хакерскую академию впервые за последние шесть лет, сообщается в официальном пресс-релизе ведомства, приуроченном к старту кампании.

Служба военной разведки Дании объявила о начале отбора кандидатов в Хакерскую академию впервые после шестилетнего перерыва, передает ТАСС. В официальном сообщении ведомства отмечается, что набор стартовал с запуском новой кампании.

Старт обучения намечен на 3 августа, курс будет длиться около пяти месяцев. Программа подготовки специально адаптирована для выполнения киберзадач, что подчеркивается в пресс-релизе ведомства.

В разведке Дании уточнили, что при поступлении главное внимание уделяется личным качествам кандидатов, а не их формальному образованию. Как отметил сотрудник академии под псевдонимом Оскар, среди обучающихся есть люди с самым разным образованием и возрастом: «У нас есть люди сразу после школы, есть доктора наук, есть молодые и пожилые».

Среди ключевых требований для кандидатов названы особый склад ума, способность обучаться и работать в команде. После окончания академии выпускники будут решать задачи по взлому компьютерных сетей в интересах национальной безопасности Дании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания установила специальный радар для защиты аэропорта Копенгагена от беспилотников. Дания и Норвегия начали расследование после появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло.