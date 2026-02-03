Архив РАН опубликовал изображения Луны, сделанные 60 лет назад

Архив Российской академии наук опубликовал на своем сайте изображения Луны, переданные 4 и 5 февраля станцией "Луна-9". Впервые с поверхности другого небесного тела!

© Российская Газета

В феврале 1966 года человек впервые увидел Луну не как яркий диск на небе, а как реальный, осязаемый мир с камнями, кратерами и горизонтом, говорят ученые. После того как советская автоматическая станция "Луна-9" совершила первую в истории мягкую посадку 3 февраля, она приступила к своей главной задаче - передаче панорамных снимков.

<img class="" src=""/>

31 января 1966 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Молния-М". Она вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию нового типа Е-6М, получившую обозначение "Луна-9".

Пять лет назад Роскосмос представил интереснейшие рассекреченные документы, в их числе - протокол совещания по физическим условиям на поверхности Луны при Междуведомственном научно-техническом совете по космическим исследованиям при АН СССР, которое состоялось 23 января 1963 года. Он подтверждает, что основной задачей программы Е-6 была подготовка советской пилотируемой экспедиции на Луну. Об этом говорит повестка дня: обсуждение "физических условий на поверхности Луны, применительно к конструкции скафандра космонавта для выхода на поверхность Луны, а также физических условий, которые необходимо учитывать при проектировании космических кораблей, предназначенных для посадки на Луну".

О подробностях посадки на Луну рассказывают сотрудники архива Российской академии наук.

Так, 3 февраля 1966 года при подлете к Луне по команде радиовысотомера на высоте 74,9 км включился тормозной двигатель для погашения скорости аппарата с автоматической лунной станцией. Затем она отделилась и около 21.45 мск совершила мягкую посадку в районе Океана Бурь. После сброса амортизационных баллонов раскрылись лепестковые и штыревые антенны, включилась телефотокамера и уже через 4 минуты начался первый в истории сеанс связи с аппаратом на поверхности Луны.

За 7 сеансов связи общей продолжительностью более 8 часов станция передала на Землю первые в мире панорамные изображения лунного ландшафта…

Эти изображения, переданные 4 и 5 февраля впервые с поверхности другого небесного тела, стали научной и культурной сенсацией. Панорама раскрывала лунный ландшафт с невероятными для того времени деталями: на первом плане с разрешением в пару миллиметров были видны отдельные камни и части самой станции, в то время как на горизонте угадывались очертания более крупных объектов. Абсолютно черное небо, лишенное атмосферной дымки, и длинные, четкие тени, отбрасываемые под низким солнцем, создавали сюрреалистическую картину. Но самым важным открытием стал сам вид поверхности - покрытая камнями и кратерами, она явно была твердой и прочной.

Это одним снимком развеяло опасную гипотезу о том, что Луна может быть погребена под многометровым слоем рыхлой пыли, способной поглотить любой космический корабль, и подтвердило фразу С.П. Королева "Луна твердая!". "Луна-9" не просто отправила на Землю фотографии, она доказала, что путь для будущих автоматических и человеческих исследователей открыт, подчеркивают ученые.