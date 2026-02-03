На аэрофотоснимке увидели остатки старинного персидского сада

Исследователи из Оксфорда, Лестерского и Даремского университетов изучили историческую аэрофотосъемку. Они обнаружили гигантскую структуру сада.

По данным журнала Antiquity, во время анализа исторических снимков к юго-востоку от иранского Тебриза нашли отчетливо выраженное ограждение. Предположительно, сооружение застроили в начале 1990-х годов. Оно является остатками монументального садового комплекса, который может относиться к XVI –XX векам.

Персидский сад относится к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Немногие из сооружений, которые обнаружены на этой территории за последние 100 лет, сопоставимы по масштабу с недавно найденным объектом.

Предположительно, восточная сторона может быть главным фасадом комплекса с центральным входным проемом и круглыми башнями. Ученые отметили, что элементы башенки не повторяются на западном фасаде. Западная часть простирается по склону и разделена несколькими притоками. Там замечены несколько следов террас и внутренних перекрытий. Внутренняя восточная секция в основном состоит из прямоугольных участков, которые разделены низкими стенами или валами.

В исследовании говорится, что этот участок мог быть монументальным садовым комплексом с огороженной территорией, состоящей из садовых зон и террас, на основе параллелей в других местах региона. Однако другие интерпретации полностью исключить нельзя, и отнесение к определенному культурному периоду остается предварительным.

Ученые добавили, что сооружение способствует пониманию исторического Тебриза и предоставляет важную параллель с более известными садовыми комплексами Исфахана и более широким корпусом персидских садов. Благодаря этим находкам историки и археологи могут лучше понять, как садовые сооружения и ландшафтные структуры были использованы в древнем Иране, отражая культуру и традиции того времени.

