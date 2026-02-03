Раскрыты новые важные функции Windows 11

Февральское обновление Windows 11 даст операционной системе (ОС) несколько важных функцией. Об этом сообщает профильное издание Windows Central.

Авторы медиа рассказали, что во вторник, 10 февраля 2026 года, Microsoft начнет распространять сравнительно крупное обновление для своей ОС. Так, в Windows 11 появится функция, которая позволит, например, открыть веб-страницу в браузере смартфона и затем продолжить работу с ней на компьютере. Особенность уже поддерживают телефоны Vivo. Также в настройках персонального компьютера (ПК) появится новая карточка «Информация об устройстве», в которой будут перечислены все основные характеристики девайса — процессор, оперативная память, видеокарта и прочие.

С обновлением будут расширены возможности Smart App Control — это функция безопасности, которая блокирует систему, разрешая запуск только доверенных приложений. Также изменят функцию расширенной безопасности входа в Windows Hello (ESS), которая позволит подключать и настраивать любые дактилоскопические сенсоры для входа в ОС. Кроме того, в Microsoft оптимизируют работу в «Проводнике» и ускорят программу и добавят настройки голосового доступа.

Журналисты напомнили, что Microsoft будет распространять обновление с помощью технологии контролируемого развертывания функций (Controlled Feature Rollout, CFR). Поэтому новые возможности на ПК пользователей будут появляться постепенно.

В начале февраля Microsoft подтвердила появление обновленного меню «Пуск» и объяснила изменения. В компании рассказали, что оптимизировали и ускорили меню.