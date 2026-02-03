NASA сообщило о неполадках в подготовке к лунной экспедиции Artemis II

Во время генеральной репетиции запуска ракеты-носителя Artemis II возникли проблемы с заправкой основной ступени жидким водородом, что стало причиной временной приостановки процесса. Об этом сообщает NASA.

© NASA

По информации пресс-службы агентства, «команды прекратили подачу жидкого водорода в активную зону после того, как концентрация утечки превысила допустимые пределы». В то время как жидкий кислород продолжает поступать в основную ступень, подача жидкого водорода была временно остановлена как на основной, так и на верхней ступенях ракеты.

Позже специалисты смогли возобновить подачу водорода в основную ступень, однако уровень утечки на стыке шланга и хвостовой сервисной мачты по-прежнему превышал допустимые значения. В результате этого заправка была вновь приостановлена, но вскоре наземные службы сообщили о возобновлении подачи топлива.

Миссия Artemis II предполагает, что четыре астронавта — Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен — на борту корабля Orion облетят Луну за 10 дней и вернутся на Землю. Это станет первым пилотируемым полетом к Луне со времен миссии Apollo 17 в 1972 году. NASA называет 6 февраля 2026 года самой ранней возможной датой запуска ракеты, хотя также рассматриваются более поздние даты в феврале, марте и апреле. Artemis II станет важным этапом подготовки к высадке астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis III, запланированной не ранее 2027 года.