К Земле идут первые возмущения от всплеска солнечной активности

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили, что в четверг, 5 февраля, к Земле начнут поступать первые возмущения из-за всплеска солнечной активности, который начался несколько дней назад.

По данным специалистов, за первые три дня февраля на Солнце зафиксировали пять вспышек высшего класса X и около 50 вспышек уровня M. При этом в лаборатории ожидают, что связанные с ними магнитные бури будут слабыми.

Ученые пояснили, что активные области Солнца лишь недавно вышли в зону влияния на Землю. По их оценке, планета будет задета только краями ранее произошедших выбросов плазмы, тогда как основная их масса пройдет мимо.

Ранее ученые из Института прикладной геофизики сообщили, что 1 февраля на Солнце зафиксировали 16 вспышек, среди которых одна относится к высшему классу Х. Все вспышки были зарегистрированы в активной области 4366.

Новые наблюдения и данные гравитационно-волновых детекторов подтвердили существование блуждающих черных дыр — космических тел, которые могут быть выброшены из своих галактик и перемещаться по Вселенной с колоссальной скоростью после мощных катастроф.