На Солнце появился подозрительно таинственный объект

На Солнце вновь обнаружили таинственный объект, похожий на птицу. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Привет, привет. Давно не виделись. Все-таки есть мнение, что это галактическая частица», — написали исследователи в публикации.

Отмечается, что соответствующий кадр был сделан в понедельник, 2 февраля, в 18:12 по московскому времени. Снимок произведен телескопом LASCO С2.

Ученый из США опубликовал срочное сообщение о гигантских пятнах на Солнце

Примечательно, что похожее фото уже появлялось в мае минувшего года. В тот раз над Солнцем заметили загадочный оптический объект, похожий на птицу и превосходивший планету Земля более чем в 10 раз по размерам. Снимки подобного плана считаются достаточно редкими.

2 февраля сообщалось, что на Солнце после 17 мощных выбросов зафиксирована вспышка максимального класса X. Корональный выброс подобной силы в течение последнего солнечного цикла регистрировали только дважды: 3 октября и 14 мая 2024 года, подчеркнули ученые.