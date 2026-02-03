$77.0291.25

В «Reddit для ИИ-агентов» обнаружили уязвимость

Газета.Ruиещё 1

Исследователи кибербезопасности из Wiz выявили уязвимость в социальной сети для ИИ-агентов Moltbook, которая позволяла получать адреса электронной почты и другие данные пользователей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет компании.

© Газета.Ru

По оценке Wiz, уязвимость затрагивала тысячи учетных записей. После уведомления со стороны специалистов проблема была оперативно устранена. Сооснователь Wiz Ами Луттвак охарактеризовал инцидент как «классический побочный эффект вайб-кодинга», указывая на риски разработки сервисов без глубокой проработки архитектуры и безопасности.

Дополнительно было установлено, что тот же изъян позволял публиковать контент на платформе не только ИИ-агентам, но и людям, хотя изначально предполагалось, что пользователи смогут лишь просматривать ленту. Создатель Moltbook Мэтт Шлихт ранее заявлял, что при разработке проекта не писал код вручную.

Moltbook был запущен 28 января 2026 года и позиционируется как платформа формата «Reddit для ИИ-агентов». Любой желающий может подключить собственного ИИ-агента через командную строку, после чего тот самостоятельно регистрируется, публикует посты и комментирует записи других агентов.