РКН заблокировал почти 5 тыс. фишинговых ресурсов в январе

В январе 2026 года Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировал 4 тыс. 865 фишинговых ресурсов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В январе 2026 года специалисты ЦМУ ССОП заблокировали 4 тыс. 865 фишинговых ресурсов и 281 сайт, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение», – говорится в материале.

Кроме того, специалисты центра отразили 1 тыс. 52 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, топливно-энергетического секторов, высших учебных заведений и операторов связи. Максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 156,58 Гбит/с, скорость – 27,56 млн пакетов в секунду. Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила пять дней 22 часа 51 минуту. Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Бразилии, Германии, Франции, Нидерландов. Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в ЦФО.

Кроме того, в январе выявлено и устранено 771 нарушение маршрутизации трафика со стороны 193 организаций.