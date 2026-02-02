Недавно описанный крошечный динозавр заполнил пробел на древе эволюции

Международная группа исследователей описала новый вид орнитопода Foskeia pelendonum, крошечного динозавра из раннего мела, обнаруженного в Вегагете (Бургос, Испания), сообщает Свободный университет Брюсселя. Длина его тела едва превышает полметра. Исследование, проведенное под руководством Поля-Эмиля Дьёдонне (Национальный университет Рио-Негро, Аргентина), выявило особенности черепа, которые позволили отнести Foskeia к группе Rhabdodontidae, близкой к истокам европейских травоядных динозавров. Результаты опубликованы в журнале Papers in Palaeontology.

© Martina Charnell/Free University of Brussels

Орнитоподы — это группа динозавров, которые характеризовались схожим с птицами строением ног. Они были травоядными и, вероятно, использовали свои зубы для срывания растительности и пережевывания пищи.

Rhabdodontidae — это семейство динозавров, входящее в группу орнитоподов. Данные динозавры были травоядными. Название семейства происходит от греческих слов «rhabdos», что означает «палка» или «стержень», и «odontos», что означает «зуб». Это отражает характерную форму зубов, которые были приспособлены для пережевывания растительности. Эти динозавры жили в верхнем меловом периоде, примерно 100-66 миллионов лет назад. Foskeia pelendonum, вероятно, был предком этого семейства. Он найден в нижнемеловых отложениях (145-100 млн лет назад). Потомки обоих — знаменитые «утконосые» динозавры игуанодоны.

«С первого взгляда на это животное поражает его миниатюрность. Мы сразу поняли, что эти кости уникальны благодаря их крошечному размеру. Тем не менее, его череп имеет неожиданные анатомические особенности», — отметил Дьёдонне.

Название рода Foskeia происходит от греческого слова, где «fos» означает «легкий» из-за малых размеров животного, а «skei» связано с понятием «собирательство». Видовое название pelendonum отсылает к племени пелендонов, которое обитало в районе Фуэнтес-дель-Дуэро.

Окаменелости включают останки как минимум пяти особей. Исследователи подчеркивают важность фоскеи для понимания эволюции. Фоскея заполняет 70-миллионную пустоту в эволюции динозавров. Филогенетический анализ подтвердил, что Foskeia находится в родственной группе с австралийским Muttaburrasaurus и расширяет европейскую кладу Rhabdodontia.

Маркос Бесерра (Национальный университет Кордовы) отметил: «Миниатюризация не означает эволюционной простоты — этот череп необычен и гипер-дифференцирован».

Гистологические исследования показали, что самый крупный экземпляр был половозрелым. Микроструктура костей подтверждает взрослый возраст особи с метаболическим режимом, приближающимся к режиму мелких млекопитающих или птиц.

Исследование показало, что, несмотря на маленькие размеры, фоскея обладала специализированным рядом зубов и особенностями позы во время роста, которые могут свидетельствовать о том, что животное передвигалось кратковременных прыжками в густых лесах.