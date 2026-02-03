iPhone Fold получит самый мощный аккумулятор в истории iPhone

iPhone Fold получит самый большой аккумулятор в истории iPhone
Согласно информации от известного инсайдера, первый складной смартфон Apple – iPhone Fold – может получить самую мощную батарею за всю историю линейки iPhone, превзойдя даже самые продвинутые модели конкурентов.
Пользователь Weibo под псевдонимом Fixed Focus Digital утверждает, что ёмкость аккумулятора нового устройства может превышать 5500 мАч – это значительно больше текущего рекорда среди iPhone, который принадлежит iPhone 17 Pro Max с батареей на 5088 мАч.
Уже представленные на рынке складные флагманы предлагают меньшую ёмкость аккумуляторов: Google Pixel 10 Pro Fold оснащён батареей на 5015 мАч, а Samsung Galaxy Z Fold 7 – всего на 4400 мАч. Таким образом, если Apple действительно выпустит модель с аккумулятором свыше 5500 мАч, она станет лидером среди гибких смартфонов по автономности.
Ранее инсайдер yeux1122 сообщал о тестировании батарей для складного iPhone в диапазоне от 5400 до 5800 мАч, ссылаясь на данные из цепочки поставок. В марте тот же источник отметил, что компания из Купертино делает особый упор на уменьшение ключевых компонентов и повышение энергоэффективности, рассматривая автономность как одну из приоритетных задач разработки. Дополнительно аналитик Минг-Чи Куо заявил, что устройство будет использовать аккумуляторы повышенной плотности, обеспечивающие отличную автономность.
По слухам, iPhone Fold получит 7,8-дюймовый внутренний экран без видимой складки, 5,5-дюймовый внешний дисплей, Touch ID, процессор A20, двойную основную камеру и модем C2.
Ожидается, что устройство представят вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ближе к концу года. Стоимость базовой версии, по предварительным данным, составит около 2000 долларов.