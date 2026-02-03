iPhone Fold получит самый мощный аккумулятор в истории iPhone

Согласно информации от известного инсайдера, первый складной смартфон Apple – iPhone Fold – может получить самую мощную батарею за всю историю линейки iPhone, превзойдя даже самые продвинутые модели конкурентов.

© mobidevices.com

Пользователь Weibo под псевдонимом Fixed Focus Digital утверждает, что ёмкость аккумулятора нового устройства может превышать 5500 мАч – это значительно больше текущего рекорда среди iPhone, который принадлежит iPhone 17 Pro Max с батареей на 5088 мАч.

Уже представленные на рынке складные флагманы предлагают меньшую ёмкость аккумуляторов: Google Pixel 10 Pro Fold оснащён батареей на 5015 мАч, а Samsung Galaxy Z Fold 7 – всего на 4400 мАч. Таким образом, если Apple действительно выпустит модель с аккумулятором свыше 5500 мАч, она станет лидером среди гибких смартфонов по автономности.

Ранее инсайдер yeux1122 сообщал о тестировании батарей для складного iPhone в диапазоне от 5400 до 5800 мАч, ссылаясь на данные из цепочки поставок. В марте тот же источник отметил, что компания из Купертино делает особый упор на уменьшение ключевых компонентов и повышение энергоэффективности, рассматривая автономность как одну из приоритетных задач разработки. Дополнительно аналитик Минг-Чи Куо заявил, что устройство будет использовать аккумуляторы повышенной плотности, обеспечивающие отличную автономность.

По слухам, iPhone Fold получит 7,8-дюймовый внутренний экран без видимой складки, 5,5-дюймовый внешний дисплей, Touch ID, процессор A20, двойную основную камеру и модем C2.

Ожидается, что устройство представят вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ближе к концу года. Стоимость базовой версии, по предварительным данным, составит около 2000 долларов.