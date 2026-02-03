В Германии найден подземный тоннель в древнем погребальном комплексе

Археологическая находка в Саксонии-Анхальт проливает свет на историю региона

В Германии археологи обнаружили редкий подземный тоннель, который прорыт внутри древнего погребального комплекса. Находка сделана недалеко от деревни Райнштедт в Саксонии-Анхальт перед строительством объектов ветроэнергетики.

По сообщению журнала Arkeonews, исследования на холме Дорнберг показали, что место имело ритуальное значение на протяжении более 4 тысяч лет. Здесь обнаружены следы различных эпох: трапециевидный ров культуры Баальберг (IV век до н. э.), неолитические погребения и, возможно, бронзовый курган. Особенный интерес вызвал тоннель позднего Средневековья, который вырезан прямо в неолитическом рве.

Найденный объект — эрдшталь, редкая для Северной Германии система узких подземных ходов. Ученые до сих пор спорят о назначении таких тоннелей: одни считают их укрытиями, другие — ритуальными или символическими сооружениями.

Первоначально археологи думали, что нашли вытянутое захоронение, но дальнейшие раскопки показали, что это тоннель. Его высота — около 1–1,25 метра, ширина — 50–70 сантиметров. Внутри найдены подкова, фрагменты керамики, скелет лисы, кости мелких млекопитающих и тонкий слой угля. Отсутствие следов сильного прокаливания почвы говорит о кратковременном использовании огня. У входа скопление крупных камней, что может указывать на намеренное засыпание тоннеля после его использования.

Археологов интересует, почему средневековые жители выбрали для тоннеля именно этот участок. Возможно, ров был заметен в рельефе и служил ориентиром, или же место, связанное с языческими погребениями, избегалось населением, что делало его удобным убежищем. Находка демонстрирует, как в одном месте переплетаются следы разных эпох.