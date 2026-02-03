«Трикладушка» Samsung была моментально распродана в США

Samsung распродала все запасы складного смартфона Galaxy Z TriFold на американском рынке. Предыдущие партии, поступавшие в продажу на домашнем рынке компании, также раскупались в течение минут, несмотря на повторные пополнения запасов, сообщает SamMobile.

© Samsung

Galaxy Z TriFold поступил в продажу в США 30 января 2026 года по цене $2899 (около 223,2 тыс. руб.). Смартфон доступен только в официальном онлайн-магазине Samsung и в нескольких офлайн-точках. Продажи через операторов связи и другие розничные сети не планируются.

Как ожидалось, онлайн-партия была раскуплена мгновенно, а в фирменных магазинах устройство можно найти в ограниченном количестве. Компания не раскрывает объемы поставок, но эксперты считают, что даже небольшие партии при таком спросе могут быстро исчезнуть.

Samsung пока не сообщает, когда будут новые поставки. На странице товара указано только, что устройство «ожидается в ближайшее время». Новые партии могут появиться через несколько недель.

Samsung Galaxy Z TriFold — «трикладушка» южнокорейского бренда, которая была представлена на домашнем рынке в декабре 2025 года.