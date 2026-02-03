В Иране найдены захоронения младенцев, сделанные 7000 лет назад

В работе, проведенной в Иранском центре археологических исследований, были проанализированы два уникально хорошо сохранившихся захоронения, обнаруженных в Чапарабаде, Иран. Оба захоронения, L522.1 и L815.1, содержат кости не успевших развиться эмбрионов человека. Они датируются серединой 5-го тысячелетия до н.э., дают представление о разнообразных погребальных практиках доисторических культур Юго-Западной Азии, сообщает Phys.org. Научная статья вышла в журнале Archaeological Research in Asia.

Одно из этих захоронений, L522.1, сохранилось удивительно хорошо. Оба захоронения были найдены всего в нескольких метрах друг от друга, но демонстрируют различные методы погребения, что дает ценную информацию о культурных различиях.

Оба захоронения были найдены в керамических сосудах. Оба сосуда датируются началом 5-го тысячелетия до н.э. и относятся к культуре Далма. Захоронение L522.1 было обнаружено в сооружении, интерпретируемом как кухня, а L815.1 — в складском помещении.

Культура Далма — это неолитическая археологическая культура Северного Ирана (около озера Урмия), датируемая серединой V тыс. до н.э.. Характеризуется уникальной расписной керамикой (пурпурно-черный узор на кремовом фоне), небольшими жилыми постройками и развитым прядением. Люди обитали в небольших поселениях и занимались скотоводством.

Сосуды, использованные для погребения, были изначально предназначены для бытовых нужд, например, сосуд, связанный с L522.1, покрытый красной глазурью, использовался для приготовления пищи, о чем свидетельствуют следы дыма на его внешней поверхности.

В L522.1 сохранилось около 90% костей. Изучив сращение и длину костей, ученые установили, что плоды погибли на сроке 36–38 недель беременности. L522.1 был похоронен с погребальными принадлежностями: кости овцы или козы, обработанный камень. Напротив, L815.1 был похоронен без погребальных принадлежностей и в складском помещении. Такие различия можно наблюдать на других археологических памятниках, например, в Чагар-Базаре в Сирии, где обнаружены сосуды самых разных форм и размеров.

Этот анализ позволяет предположить, что на участке Чапарабад мы имеем дело с двумя захоронениями, относящимися к одному культурному контексту. Однако точное объяснение причин различий в погребении требует дальнейших исследований.