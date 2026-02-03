В Иране найдены крупные захоронения младенцев

В ходе раскопок на древнем памятнике Чапарабад в Иране археологи обнаружили два уникальных захоронения, относящихся к середине V тысячелетия до нашей эры. Находки представляют собой останки неродившихся детей (на сроке 36–38 недель), помещенные в керамические сосуды, говорится в журнале Archaeological Research in Asia.

Оба погребения датируются 2021–2023 годами и связаны с древними культурами Далма и Писдели, для которых подобные практики ранее не были известны. Первый скелет, обнаруженный в анатомическом порядке, находился в сосуде на территории древней кухни, рядом с костями овцы и остатками мясной пищи. Второй скелет, имевший нарушенное положение, был найден без сопроводительного инвентаря рядом с зернохранилищем.

Ученые предполагают, что эти погребения могли носить ритуальный характер, возможно, символизируя возвращение в материнское лоно или отражая особый статус неродившихся детей в древнем обществе. Открытие предоставляет редкие данные о социальном поведении и мировоззрении людей, живших на этой территории около 6500 лет назад.

Ранее сообщалось, что в ходе раскопок на территории древнего города Иераш в Иордании археологи обнаружили массовое захоронение, содержащее останки около 230 человек.