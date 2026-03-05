Когда люди впервые изобрели лодки?

Примерно в 8 000 году до н.э. к берегам нынешних Нидерландов течение прибило каноэ, вырезанное из хвойного бревна. Лодка длиной примерно в три метра была найдена лишь в 1955-м году, и то, по случайности — дорожные рабочие достали ее из болота. Артефакт назвали Каноэ из Пессе, и он является древнейшей лодкой, дошедшей до современности. Но когда люди на самом деле впервые изобрели лодки? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Наука полагает, что люди пользовались лодками как минимум со времен прибытия Homo sapiens в Австралию. У ученых есть надежные доказательства того, что люди, обитавшие на территории современной Австралии, пользовались лодками 50 000 или 65 000 лет назад. Для того, чтобы прибыть на туда, им уже потребовалось бы переплыть открытый океан между Азией и палеоконтинентом Сахул (частью которого в прошлом была Австралия). Таким образом, к тому моменту человек уже владел каким-то плавательным средством.

В данном случае специалисты опираются не на физические подтверждения, вроде останков древней лодки, а на ДНК. Недавняя научная работа изучила почти 2 500 геномов древних и современных аборигенов из Австралии и близлежащих стран, чтобы выяснить, в какой момент австралийское население отделилось от людей с других континентов. Статистические модели пришли к выводу, что северную Австралию впервые заселили примерно 60 000 лет назад. Цифра совпадает с археологическими находками, вроде инструментов и пигментов, найденных на раскопках.

Другие, более противоречивые доказательства из сферы археологии, намекают, что люди могли выйти на воду гораздо раньше. Так, на греческом Крите нашли каменные инструменты эпохи палеолита, датированные как минимум 130 000 годами назад. Некоторые археологи оспаривали эту дату, но, если она правдива, то древние люди прибыли на Крит на лодках в середине Голоцена. Для контекста, Крит находится в километрах от Греции и является островом на протяжении примерно 5 млн лет.

Некоторые эксперты и вовсе считают, что древние люди пустились в морские путешествия сотни тысяч лет назад, если не миллион. В теории это значит, что лодки появились даже раньше самого человека.

Исследование 1998 года, проведенное археологом Майклом Морвудом, датировало каменные инструменты на индонезийском острове Флорес 800 000 годами назад и заключило, что Homo erectus могли добраться до этой локации на плавательных средствах. Позжу Морвуд выступил соавтором монографии 2010 года, которая заявила, что инструменты, найденные на другом месте раскопок на том же острове, могли быть изготовлены 1,02 млн лет назад, если не раньше. А в исследовании, опубликованном в журнале Nature в 2025-м, другая команда ученых предположила, что фрагменты каменных инструментов, найденные на острове Сулавеси неподалеку, были созданы 1,04 млн лет назад древними предками людей.

Тем не менее, в научных кругах до сих пор спорят о том, как и когда эти древние предки могли прибыть на острова. Часть скептиков отмечает, что каменные артефакты с Крита — «поверхностные находки», которые не отложились в слоях почвы, и их не датировали с помощью радиометрии. Другая часть считает, что исследования в Индонезии надежны, но гоминины могли достичь Флорес и Сулавеси по случайности.

Как бы то ни было, остается вопрос — что мотивировало древних людей выйти в море. Возможно, поиски пропитания: в воде много источников пищи, поэтому вполне вероятно, что лодки были созданы для рыбалки или сбора другой еды. К тому же, они полезны для быстрой перевозки крупных объемов различных материалов, вроде туш животных с охоты или кремния и обсидиана, добытого на каменоломнях.