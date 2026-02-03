Техноблогер объяснил, что нельзя делать с телефоном на морозе

В морозную погоду не стоит заряжать телефон от пауэрбанка на улице, поскольку это может быстро привести к неисправности. Об этом «Москве 24» рассказал техноблогер, автор Telegram-канала Павел Трухачев.

Он пояснил, что во время подзарядки гаджет будет перегреваться, что грозит образованием конденсата под дисплейным модулем. Впоследствии такие действия могут вызвать короткое замыкание в микросхемах, из-за чего устройство выйдет из строя. По его словам, современные телефоны чаще всего влагозащищены. Однако специальная прокладка, которая должна обеспечивать этот эффект, со временем теряет свои свойства.

«Поэтому из-за риска появления конденсата внутри устройства не стоит продолжать пользоваться гаджетом на улице, особенно если он начал сильно перегреваться. Кроме того, после возвращения с мороза в теплое помещение устройство лучше положить куда-то подальше от отопительных приборов и не трогать минут 20, чтобы температура смогла постепенно выровняться», – пояснил Трухачев.

Эксперт также призвал не ставить устройство на зарядку сразу после мороза, потому что провод также может перестать работать из-за образовавшегося при смене температуры конденсата.

Мастер по ремонту техники с платформы «Авито Услуги» Михаил Демидов до этого рассказал «Газете.Ru», что длительное использование мобильных устройств при низких температурах может привести к их выходу из строя. Одной из распространенных неисправностей, возникающих из-за холода, является повреждение сенсорного слоя экрана.