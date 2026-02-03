Samsung отказалась от смартфонов Galaxy S21

Samsung завершила программную поддержку смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra. Линейка, представленная в начале 2021 года, полностью исчерпала заявленный производителем цикл обновлений, сообщает SamMobile.

За время поддержки устройства получили четыре крупных обновления операционной системы — они были представлены с предустановленной системой Android 11 и были обновлены вплоть до Android 15 с интерфейсом One UI 7.0.

Последний плановый патч безопасности был выпущен в ноябре 2025 года. В дальнейшем компания намерена распространять для этих моделей лишь критические патчи в случае обнаружения особо опасных уязвимостей.

Параллельно Samsung скорректировала график обновлений следующего поколения флагманов. Смартфоны серии Galaxy S22 переведены с ежемесячного на поквартальный цикл выпуска патчей безопасности. Полное завершение программной поддержки этой линейки ожидается в течение ближайшего года.

По слухам, в конце февраля Samsung представит флагманские смартфоны серии Galaxy S26.