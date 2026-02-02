Honor выпустила смартфон с муляжом камеры

Компания Honor выпустила смартфон с фейковой камерой. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Маркес Браунли (MKBHD).

© Marques Brownlee / YouTube

В начале января корпорация Honor выпустила смартфон Power 2, который оказался похожим на iPhone 17 Pro. Аппарат имеет тройную камеру на задней панели и оранжевый цвет корпуса. Браунли выяснил, что третья камера устройства — заглушка, так как не имеет никаких функций.

Браунли предположил, что Honor стремилась максимально скопировать дизайн флагмана Apple. В том числе, новый аппарат получил три объектива, однако лишь два из них стали рабочими — основной сенсор на 50 мегапикселей и ультраширокоугольный объектив на 5 мегапикселей. Honor никак не объяснила, почему на задней панели смартфона расположили муляж.

Также автор заметил, что в настройках Power 2 можно включить так называемый «режим прозрачности». Браунли заявил, что эта тема оформления скопирована с дизайна Liquid Glass, который появился в iOS 26.

Блогер подытожил, что главной особенностью аппарата — кроме его визуального сходства с iPhone 17 Pro — стал аккумулятор. Батарея телефона Honor имеет емкость 10 080 миллиампер-часов.

Ранее аналитики агентства Omdia заявили, что Honor оказался самым популярным китайским производителем смартфонов за рубежом. В 2025 году компания нарастила поставки смартфонов за пределы Китая на 55 процентов.