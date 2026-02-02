Microsoft усилила защиту Windows 11 от заражения системных файлов

Microsoft выпустила предварительное обновление KB5074105 для Windows 11 версий 24H2 и 25H2 (сборки 26100.7705 и 26200.7705). Формально это не патч, но по факту обновление серьёзно усиливает защиту системы от несанкционированного доступа к критически важным файлам и каталогам. Главное нововведение — усиленная защита системных файлов.

В Windows появились более жёсткие механизмы проверки прав доступа, которые не позволяют непривилегированным пользователям и вредоносным процессам читать или изменять содержимое защищённых директорий.

Именно такие атаки — через прямые манипуляции с файловой системой — всё чаще используются для повышения привилегий и установки бэкдоров, особенно в корпоративных средах.

Теперь Windows проверяет права доступа на нескольких уровнях сразу и гарантирует, что взаимодействовать с критическими системными файлами могут только легитимные системные процессы. За счёт этого существенно сокращается поверхность атаки для эксплойтов, нацеленных на повышение прав.

Вместе с KB5074105 Microsoft также выпустила обновление обслуживающего стека KB5074104 (версия 26100.7704). Это базовый компонент Windows, отвечающий за корректную установку обновлений. Его доработка должна повысить надёжность и безопасность установки будущих патчей, что особенно важно для компаний с большими парками устройств.

Отдельный блок изменений касается ИИ-компонентов Windows 11. Обновление затронуло сразу несколько модулей — Image Search, Content Extraction, Semantic Analysis и Settings Model. Все они обновлены до версии 1.2601.1268.0. По заявлению Microsoft, это улучшает безопасность и производительность локальной обработки данных, не затрагивая вопросы конфиденциальности.