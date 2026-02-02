Зачем неандертальцы собирали черепа животных

Новое археологическое исследование показало, что неандертальцы целенаправленно собирали и размещали черепа рогатых животных в пещере на территории современной Испании. Это может свидетельствовать о существовании у родственников современных людей сложных культурных практик более 43 тысяч лет назад, пишет Live Science. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Речь идет о пещере Де-Кубьерта в центральной части Иберийского полуострова, обнаруженной в 2009 году. В 2023 году археологи сообщили о находке 35 черепов крупных млекопитающих, преимущественно рогатых видов — в частности, степного зубра и тура. У большинства черепов отсутствовали нижние челюсти. В том же культурном слое исследователи обнаружили более 1400 каменных орудий мустьерского типа, традиционно связываемого с неандертальцами.

Как пояснила Лусия Вильяэскуса Фернандес, докторант кафедры археологии Университет Алькала (Испания), первый автор работы, первоначально отложения выглядели хаотичными. Однако детальный анализ показал, что они отражают как геологические процессы, так и целенаправленную человеческую деятельность.

За время использования пещеры в ней неоднократно происходили камнепады, поэтому ученые отдельно изучили влияние природных факторов. Сравнение распределения обломков, костей и каменных орудий показало, что черепа не были занесены внутрь случайно.

Напротив, они размещались осознанно и неоднократно — в одних и тех же зонах пещеры — в холодные климатические периоды от 135 000 до 43 000 лет назад. По словам исследователей, эта практика не была связана с хозяйственными потребностями и, вероятно, сохранялась на протяжении поколений. Хотя точные мотивы остаются неясными, сам отбор и размещение черепов указывают на наличие у неандертальцев культурных традиций и механизмов передачи опыта.

Археолог Людовик Слимак из Тулузского университета, отметил, что исследование вносит весомый вклад в дискуссию о символическом поведении неандертальцев. По его словам, вместо прямого сравнения с Homo sapiens важно понимать, что формы осмысленного поведения эти древние люди вырабатывали в рамках собственной культурной логики.