Индия обвинила WhatsApp* в «краже» личных данных пользователей

Верховный суд Индии во вторник обвинил платформу WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и саму Meta в нарушении прав граждан на приватность и в передаче личной информации пользователей под завуалированным предлогом "обмена данными".

© Российская Газета

Представители ответчиков пытались обжаловать штраф в 23,6 миллиона долларов, который комиссия по конкуренции Индии (CCI) в 2024 году наложила на WhatsApp из-за непрозрачной политики мессенджера в отношении пользователей. Тогда в Нью-Дели обвинили платформу в том, что она заставляет принимать пользователей обновленную в 2021 году политику приватности, злоупотребляя свой доминирующей позицией на индийском рынке электронной коммуникации.

"Где вопрос об отказе (от предложения делиться данными - прим. "РГ")? Это достойный способ совершить кражу частной информации", - цитирует газета The New Indian Express заявление судьи ВС Индии Сурьи Канта, обозначившего несогласие индийской Фемиды с самим фактом отсутствия в мессенджере такой опции.

По мнению ВС, граждане Южно-Азиатской Республики, особенно малограмотные и не способные разобраться в функциях вышеуказанного мессенджера, не могут и не должны принуждаться к вступлению "по умолчанию" в неравные соглашения с крупными технологическими компаниями.

"Вы не можете играть с приватностью…мы не позволим вам делиться ни единой цифрой нашей информации, - сказал судья Кант в ходе слушаний. - Если вы не можете соответствовать нашей конституции - покиньте Индию. Мы не позволим скомпрометировать приватность наших граждан".

Индийский суд ясно дал понять, что он будет "яростно защищать" права граждан страны на приватность и не разрешит ведущим технологическим компаниям делиться данными пользователей в тех случаях, когда они оказываются в неравных условиях с предоставляющей услугу платформой. Суд считает, что согласие, полученное WhatsApp при таких обстоятельствах, не может считаться свободным или осознанным. Адвокаты, защищающие интересы корпорации Meta, заявили, что все данные в мессенджере "шифруются и недоступны самой компании".

Окончательное решение Верховного суда Индии по делу против WhatsApp и Meta ожидается 9 февраля.

Напомним, накануне владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что основатель корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг тайком смеется над четырьмя миллиардами пользователей WhatsApp (принадлежит Meta) и считает их "тупицами", которые верят его заявлениям (например, о шифровании сообщений). Ранее Дуров сам называл глупцами тех, кто верит в безопасность WhatsApp и указывал на множество возможностей для атак на приложение Цукерберга.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена