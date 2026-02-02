Анонсированы наушники-трансформер с «режимом бумбокса»

Стартап под названием Tomorrow Doesn’t Matter представил гарнитуру TDM Neo.

© mobidevices.com

Устройство способно складываться, превращаясь в компактную Bluetooth-колонку.

Особенности

На первый взгляд TDM Neo выглядит как обычные накладные наушники. Однако модель оснащена дополнительной гибкой дужкой, которая позволяет складывать устройство и использовать его в формате беспроводной колонки. В стандартном режиме TDM Neo работает как наушники, а в сложенном состоянии – как компактная колонка.

В режиме наушников используются два 40-миллиметровых динамика, размещённых внутри амбушюр. При нажатии отдельной кнопки устройство трансформируется в колонку: внутренние динамики отключаются, а для воспроизведения звука активируется вторая пара внешних 40-миллиметровых динамиков.

Ещё одной примечательной особенностью стало время автономной работы. По данным Tomorrow Doesn’t Matter, устройство способно проработать до 200 дней в режиме наушников. В режиме громкой связи автономность заметно ниже – до 10 часов. Гарнитура оснащена двумя аккумуляторами ёмкостью по 1500 мАч.TDM Neo поддерживает Bluetooth 6, оснащена 3,5-мм аудиоразъёмом и встроенным микрофоном, который позволяет совершать звонки и использовать голосовых помощников.

Сроки выхода, цвета и цена

TDM Neo будет доступна для предзаказа в рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter с 10 февраля. Новинка будет предлагаться в чёрном и белом цветах. Цена устройства составляет $249.