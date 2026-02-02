ИИ научился разбираться в людях лучше, чем друзья и близкие родственники

Скажите пару слов — и искусственный интеллект поймет, какой вы человек. Возможно, даже лучше, чем ваши близкие друзья или семья.

Во всяком случае, новое исследование в журнале Nature Human Behavior показало, что общедоступные модели генеративного ИИ (такие как ChatGPT, Claude, LLaMa) способны предсказывать личность, ключевые поведенческие черты и повседневные эмоции столь же точно, а то и лучше, чем те, кто знает нас лучше всех.

«Наше исследование демонстрирует, что ИИ тоже может помочь нам лучше понять самих себя, давая представление о том, что делает нас людьми, — о нашей личности. Многим это может показаться интересным и полезным. Люди издавна стремятся лучше понять себя. Онлайн-тесты, среди которых есть и качественные, и откровенно сомнительные, пользуются огромной популярностью», — говорит профессор Мичиганского университета Эйдан Райт, ведущий автор работы.

Ученые проверили, могут ли такие программы, как ChatGPT и Claude, выступать в роли универсальных «судей» личности. Для этого они дали ИИ прочитать собственные слова людей — короткие ежедневные видеодневники или более длинные записи их спонтанных мыслей — и попросили его ответить на вопросы о личности так, как это сделал бы каждый участник. В исследовании были использованы рассказы и мысли более 160 человек, собранные как в реальной жизни, так и в лабораторных условиях.

Результаты показали, что оценки личности, выставленные ИИ, очень близки к самооценкам участников и часто совпадают с ними больше, чем оценки друзей или семьи. Кроме того, применявшиеся ранее методы анализа текста оказались гораздо менее эффективными, чем новые системы на основе ИИ.

«Мы были поражены, насколько сильными оказались эти связи, учитывая, насколько разными были два источника данных», — признается Райт.

Оценки личности, которые дал ИИ, также могут предсказывать реальные аспекты жизни людей: их эмоции, уровень стресса, социальное поведение и даже наличие диагностированных психических расстройств или обращений за помощью.

Исследование продемонстрировало во всей красе, что личность естественным образом проявляется в наших повседневных мыслях, словах и историях — даже когда мы не пытаемся себя описать.

Результаты подтверждают давнюю идею о том, что язык несет в себе глубокие ключи к пониманию индивидуальных различий в психологических чертах, таких как личность и настроение, подчеркивает профессор философии и психиатрии Чандра Шрипада из Мичиганского университета. А теперь ИИ пришел в помощь в анализе текстовых нарративов, сделав его быстрым, легким и непревзойденно точным.

Авторы признают некоторые ограничения. Исследование опиралось на самоотчеты людей и не проверяло, насколько хорошо ИИ справляется по сравнению с оценками друзей или семьи, а также как результаты могут различаться в зависимости от возраста, пола или расы.

Ученые также пока не знают, опираются ли ИИ и люди на одни и те же сигналы — и сможет ли ИИ однажды превзойти самоотчеты в предсказании важных жизненных результатов, таких как отношения, образование, здоровье или карьерный успех.

«Исследование показывает, что ИИ может надежно выявлять черты личности из повседневной речи, открывая новую веху в понимании человеческой психологии», — констатирует психолог Колин Вайз из Питтсбургского университета.

Результаты «наглядно подчеркивают, как наша личность пронизывает все, что мы делаем, вплоть до самых обыденных повседневных переживаний и мимолетных мыслей», добавляет психолог Уитни Рингвальд из Миннесотского университета.