Ученый из США опубликовал срочное сообщение о гигантских пятнах на Солнце

Американский геолог Стефан Бернс опубликовал срочное предупреждение о появлении на Солнце гигантской группы пятен. По его данным, ее диаметр превышает восемь земных, она уже произвела несколько мощных вспышек и продолжает расти, передает aif.ru.

Ученый отметил, что ранее Земля стала свидетелем одной из самых экстремальных серий солнечных вспышек в XXI веке, которая продолжается до сих пор. Он также высказал мнение, что NASA было бы разумно отложить отправку астронавтов в самую дальнюю космическую миссию в истории ввиду повышенной солнечной активности.

Бернс сопровождал свое сообщение видеозаписью, демонстрирующей вспышки на Солнце. Ранее астрономы уже предупреждали о возможных последствиях возобновления сильной активности на Солнце для земной инфраструктуры.

Ранее американский астроном Дрю Досс приступил к изучению новых фотографий межзвездного объекта 3I/ATLAS и заявил о получении очередных доказательств его нетипичной природы.