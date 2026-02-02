Эксперт рассказал, как изменятся цены на смартфоны в России

В феврале стоимость техники в России будет увеличиваться. К началу весны цены на смартфоны могут вырасти на 10–30%.

Об этом aif.ru рассказал эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин.

«Цены меняются уже на глазах, пока не сильно. Но если говорить про март–апрель, то цены поменяются на все в зависимости от типа техники. Смартфоны — от 10 до 30%», — отметил специалист.

Он добавил, что весной ноутбуки подорожают на 20%, при этом стоимость игровых гаджетов увеличится на 30–40%.

По словам эксперта, постепенно начнут увеличиваться цены на всю технику, в том числе и бытовую.

С 1 февраля в России начали действовать новые правила возврата техники. Теперь при возврате технически сложного товара покупатель может потребовать возмещение разницы между ценой товара, которую он заплатил, и стоимостью такой же вещи, но с аналогичной степенью износа и того же года выпуска.