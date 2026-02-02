Представлен бюджетный смартфон Oppo A6i+

Согласно данным IT House, опубликованным 2 февраля, новый смартфон OPPO A6i+ уже доступен для предварительного заказа. Главным акцентом производитель делает на выносливости и долговечности устройства. Смартфон оснащен мощным аккумулятором емкостью 7000 мАч, который, по заявлению компании, рассчитан примерно на шесть лет активной эксплуатации.

© Oppo

За производительность отвечает процессор DNT 6300, а также предусмотрена возможность расширения оперативной памяти до 16 ГБ, что должно обеспечивать плавную работу ресурсоемких приложений и игр.

Смартфон получил 6,75-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц, что делает прокрутку интерфейса и анимации особенно плавными. Устройство также отличается впечатляющей яркостью до 1125 нит в режиме глобальной высокой яркости, что обеспечивает комфортное использование даже при ярком солнечном свете.

Для зарядки батареи предусмотрена сверхбыстрая зарядка мощностью 45 Вт, а функция обратной зарядки по OTG позволяет использовать смартфон в качестве источника энергии для других устройств. Дополнительно отмечается поддержка современных интерфейсов подключения, включая USB-C, и наличие продвинутых сенсорных модулей камеры, которые обеспечивают качественную съемку при различных условиях освещения.

OPPO позиционирует A6i+ как надежный и долговечный смартфон для активных пользователей, которым важны долгий срок службы батареи, высокая производительность и комфортный дисплей.