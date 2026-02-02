Ученые рассказали, когда вспышки на Солнце скажутся на Земле

Активный центр уже к концу дня приблизится к линии Солнце - Земля, поэтому облака солнечной плазмы от сильных вспышек смогут влиять на Землю, вызывая магнитные бури.

Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Уже сегодня к концу дня активный центр [4366] приблизится к линии Солнце - Земля и вплоть до субботы будет находиться в зоне наиболее эффективного воздействия. Увернуться не получится. <…> Небольшим плюсом является то, что плазма от текущего супервзрыва была выброшена под углом вверх, мимо планет. В целом, активные центры стремятся работать по одному шаблону, и следующие выбросы могут уйти туда же. Но это не гарантировано", - говорится в сообщении. "Никаких признаков уменьшения запасов энергии в активном центре нет. Сильные вспышки будут продолжаться. Возможны новые и даже еще более крупные взрывы", - уточнили в лаборатории.

Ранее в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщили ТАСС, что 2 февраля на Солнце уже произошло семь вспышек класса М и три вспышки класса Х.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.