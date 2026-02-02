Раскрыты обстоятельства первой в мире пандемии

Научная группа под руководством американских специалистов подтвердила, что обнаруженное в Иордании массовое захоронение стало результатом первой в мире задокументированной пандемии. Это открытие позволило получить новые, пугающие подробности о Юстиниановой чуме, которая выкосила миллионы жителей Византии в период с VI по VIII век.

Результаты исследования опубликованы на страницах Journal of Archaeological Science, и они, по мнению авторов, дают редкую возможность взглянуть на реалии того времени: мобильность, городскую жизнь и уязвимость людей перед смертоносной инфекцией.

Как установила команда, в прошлом году идентифицировавшая бактерию Yersinia pestis как возбудителя той чумы, ДНК-анализ останков из массового захоронения в Джараше (современная Иордания) показал, что оно образовалось в результате единовременного погребения, а не постепенного пополнения обычного кладбища.

Новое исследование сосредоточилось на жертвах: как они жили, почему оказались в Джараше — крупном торговом городе и эпицентре пандемии, бушевавшей с 541 по 750 год нашей эры, — и что сделало их столь беззащитными перед болезнью.

Возбудитель и его жертвы

«Предыдущие работы установили биологического возбудителя чумы. А находка в Джараше превращает этот генетический сигнал в человеческую историю о том, кто погиб и как город переживал катастрофу, — говорит ведущий автор Цзян Рейс из Колледжа общественного здравоохранения Южно-Флоридского университета. — Пандемии — это не просто биологические явления, но и социальные. Связывая биологические данные, полученные из останков, с археологическим контекстом, мы можем увидеть, как болезнь воздействовала на реальных людей в их социальной и природной среде. Это помогает нам понимать исторические пандемии как пережитые людьми трагедии, а не просто как вспышки, зафиксированные в летописях».

Исследованием занималась междисциплинарная группа археологов, историков и генетиков, основой для него послужила ДНК, извлеченная из зубов. Его анализ показал, что жертвами эпидемии стали представители самого широкого демографического среза. По мнению Цзян, это указывает на то, что довольно мобильное население в момент катастрофы оказалось вместе и было, по сути, заперто в одном месте болезнью — подобно тому, как парализовало мир во время пандемии COVID-19.

Раскопки показали, что в братской могиле на ипподроме Джараша, который называют «Ближневосточными Помпеями» за хорошо сохранившиеся греко-римские руины, было погребено более 200 человек. Среди них были мужчины и женщины, старики и дети, «люди в расцвете сил и подростки», рассказывает исследовательница.

«В то время там были и рабы, и наемники, самые разные люди, и наши данные согласуются с тем, что это было именно временное, подвижное население. В этом нет ничего нового», — продолжает она.

Параллели с современностью

По словам Цзян, что исследование выявило и другие параллели с более современными пандемиями, особенно с COVID-19, в который поначалу многие не верили.