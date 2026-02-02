Бывшего инженера Google признали виновным в краже ИИ-секретов

Суд присяжных в Калифорнии признал виновным бывшего инженера Google Линьвэя Дина, также известного как Леон Дин, по 14 пунктам обвинения, включая экономический шпионаж и кражу коммерческой тайны. Ему грозит суммарное наказание в виде нескольких десятков лет лишения свободы, сообщает Tom's Hardware.

По данным прокуратуры Северного округа Калифорнии, Дин работал в Google с 2019 года. Следствие установило, что в период с мая 2022-го по апрель 2023-го он выгрузил в личное облачное хранилище более 2 тыс. страниц конфиденциальных материалов, связанных с ИИ-разработками компании.

Параллельно инженер, как утверждает обвинение, поддерживал скрытые контакты с двумя китайскими ИТ-компаниями. В 2022 году он обсуждал возможное назначение на пост технического директора одного из стартапов, однако позже отказался от предложения и создал собственную ИИ-компанию. Для привлечения инвестиций Дин заявлял о планах по созданию «суперкомпьютера на базе ИИ» с использованием технологий Google.

В конце 2023 года он перенес секретные данные из облака на личный компьютер. Подозрения в компании возникли после того, как Дин был указан генеральным директором китайской фирмы на инвестиционной конференции в Пекине. Вскоре после этого он уведомил Google об увольнении и приобрел билет в Китай. Однако покинуть США он не успел: в январе 2024 года агенты ФБР провели у него обыск. Двумя месяцами позже последовал арест.

Предварительное слушание по делу назначено на 3 февраля. Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы за каждый эпизод кражи коммерческой тайны и до 15 лет — по статье об экономическом шпионаже.