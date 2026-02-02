Недорогой и тонкий Honor X8d поступил в продажу в России

В РФ начались продажи смартфона HONOR X8d. Он выделяется тонким корпусом толщиной всего 7,5 мм. Одно из главных преимуществ модели — аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч.

© Honor

HONOR X8d отличается тонким корпусом из стекла и пластика с защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP65. Смартфон оснащен 6.77-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой 120 Гц.

В основе производительности лежит 4G-чипсет Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой MagicOS.

Главная камера включает 108-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль на 5 МП. Фронтальная камера на 16 МП предназначена для селфи и видеозвонков. Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт.

HONOR X8d доступен по цене от 21 990 рублей.

До 16 февраля покупатели смогут приобрести X8d со скидкой 1000 рублей и расширенным сервисным обслуживанием. А также получить в подарок наушники HONOR CHOICE X7 Pro или умные часы HONOR CHOICE Watch 2i.