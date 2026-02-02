Состоялась премьера нового игрового планшета Lenovo

Компания Lenovo официально анонсировала новый планшет Legion Y700 AI, который поступит в продажу в марте 2026 года. Производитель подчеркнул, что модель станет «королём компактных мощных устройств с ИИ», сочетая высокую производительность и современные технологии искусственного интеллекта.

Новая версия планшета получила обновлённый дизайн и будет доступна в двух цветовых вариантах — классическом чёрном и белом. Lenovo ориентирует устройство на пользователей, которым важны мобильность и мощь одновременно, включая геймеров и профессионалов, работающих с графикой и мультимедиа.

Технические характеристики:

Экран : 8,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 3K, соотношением сторон 16:10 и высокой частотой обновления 165 Гц, что обеспечивает плавную картинку при играх и просмотре видео.

Процессор : однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5, обеспечивающая высокий уровень производительности и поддержку продвинутых функций ИИ.

Система охлаждения : улучшенная конструкция с увеличенной площадью теплоотвода, что снижает перегрев даже при длительных нагрузках.

: улучшенная конструкция с увеличенной площадью теплоотвода, что снижает перегрев даже при длительных нагрузках. Аккумулятор: ёмкость до 9000 мА·ч, позволяющая планшету работать долго без подзарядки, а также поддержка быстрой зарядки.

Дополнительно Lenovo интегрировала в Y700 AI ряд интеллектуальных функций на базе ИИ, включая оптимизацию энергопотребления, интеллектуальное распределение ресурсов между приложениями и улучшенную обработку изображений. Планшет также поддерживает современные аксессуары, такие как стилусы и игровые контроллеры, что расширяет возможности для творчества и гейминга.

Таким образом, Legion Y700 AI позиционируется как универсальное устройство для игр, работы и мультимедиа, объединяющее портативность, высокую производительность и современные технологии искусственного интеллекта.