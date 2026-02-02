Xiaomi расширила доступность HyperOS 3.1 и Android 16

Xiaomi начала второй этап бета-тестирования оболочки HyperOS 3.1 на базе Android 16. Если первая волна обновлений, запущенная в конце января, была ограничена самыми новыми моделями, текущая фаза расширяет охват и включает флагманские устройства предыдущих поколений, сообщает XiaomiTime.

© Xiaomi

Согласно источнику, все совместимые модели переведены на единую ветку прошивки 3.0.300. Ключевой акцент в HyperOS 3.1 сделан на оптимизации: из системы удален устаревший код, что должно повысить производительность и стабильность. Интерфейс меню недавно запущенных приложений был полностью переработан и теперь выполнен в стиле iOS. Дополнительно расширены возможности интерактивной зоны HyperIsland, аналога Dynamic Island.

В программу бета-тестирования включены смартфоны серий Xiaomi 14 и Xiaomi 15, модели Redmi K80/K80 Pro/K80 Ultra, а также складной Xiaomi MIX Flip 2 и планшет Xiaomi Pad 7 Ultra.

Одновременный выход обновления для устройств на базе Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite указывает на высокую зрелость ядра Android 16 и готовность HyperOS 3.1 к более массовому распространению.